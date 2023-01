Carlo Verdone, rivelazione a Che Tempo che Fa: «Al cimitero mi chiedono i selfie...»

Risate assicurate con Carlo Verdone. Ospite a Che tempo che fa, l'attore romano ha regalato diversi sketch esilaranti dei suoi film e della sua vita. L'attore che quest'anno celebra i suoi 45 anni di carriera, ha fatto divertire il pubblico e Fabio Fazio raccontando diversi episodi divertenti sia durante le registrazioni dei suoi film che della sua vita privata. In attesa della seconda stagione di "Vita da Carlo", Verdone ha spiegato quanto sia legato alla tomba dei genitori e dei suoi famigliari, tanto da credere che lo proteggano sui vari progetti cineamtografici. E qui racconta un episodio che lo vede spesso interagire con i fan in luoghi "particolari". I fan ormai lo fermano ovunque e spesso gli chiedono video e foto per i parenti malati e lui, di fronte a queste richieste non può rifiutarsi.

Carlo Verdone a Che Tempo che Fa e l'aneddoto del cimitero

«Spesso vado al cimitero a portare i fiori ai miei» dice Verdone. «L'altro giorno mi son dato una regolata perchè dalle 11.30 in poi c'è sempre tanta gente lì che mi chiede i video per gente che sta male, chi si è rotta il femore, chi sta male» spiega, accumulando applausi e sorrisi. «Arrivo alla tomba dei miei, cambio l'acqua ai fiori, prego, ringraziamenti ....quando sento ad un certo punto uno che applaude e mi fa: bravo, bravo, bravo» continua l'attore.

L'episodio al cimitero

Nel raccontare l'episodio spiega cosa ci facesse lì questa persona. «Questo si avvicina e mi fa: è stata una immagine meravigliosa vedere un attore assorto nella preghiera e mi dice che avrebbe lasciato una rosa sulla tomba di sua madre e poi mi ha chiesto un selfie. Io gli ho chiesto di non pubblicarlo e lì mi ha detto ripetutamente: ma scherza? come potrei? e siamo stati almeno mezz'ora a ricalcare questo fatto» conlcude l'attore scatenando il pubblico in una risata unanime.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 22:30

