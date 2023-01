Che tempo che fa, puntata speciale venerdì 27 per la Shoah: «Con noi Liliana Segre»

Venerdì 27 gennaio ci sarà una puntata speciale di Che tempo che fa. «Dedicheremo una puntata in diretta alla tragedia della Shoah proprio con la senatrice Liliana Segre che ci porterà nel binario 21, in stazione centrale a Milano» annuncia Fazio affiancato da Luciana Littizzetto. Si tratta del luogo da cui ebbe inizio l’orrore della Shoah a Milano. Per la ricorrenza della giornata della memoria, dunque, la Rai ha scelto di dedicare uno speciale proprio con la senatrice a vita, testimone della grande tragedia.

«Ed è proprio grazie a lei che possiamo ricordare» sottolinea Littizzetto riferendosi a Segre. Sarà una puntata in diretta in prima serata e si approfondirà il tema della strage della Shoah.

Il binario 21





Il Binario 21 oltre ad essere un luogo della Memoria è diventato il Memoriale della Shoah di Milano e ad esso collegato c’è un progetto più ampio che ha lo scopo di rendere omaggio alle vittime dello sterminio e di far nascere un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. E, soprattutto, per non dimenticare. Non c’è continuità di numerazione tra i binari “ufficiali” della Stazione Centrale e quelli dell’area sotto ad essa, inizialmente concepita come luogo di carico/scarico della posta.

La parola

All'ingresso, i visitatori possono guardare la scritta INDIFFERENZA. Questa parola è stata scelta con cura e sta a rappresentare il sentimento che, più di ogni altro, ha fatto patire gli ebrei: l’indifferenza della gente nei confronti di ciò che stava accadendo durante tutto il periodo, non soltanto durante la deportazione. Dopotutto gli ebrei erano molto ben integrati nella società di allora, l’indifferenza che hanno subito è stata devastante.

