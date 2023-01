Verissimo, Giancarlo Magalli choc: «Avevo un linfoma alla milza, guarito grazie alla chemioterapia»

«Questa è la prima volta che mi si vede in televisione dopo questi mesi difficili» esordisce così Giancarlo Magalli, visivamente provato, con 24 chili in meno, da un anno difficile per la sua salute. «I dottori hanno detto alle mie figlie che se non mi fossi curato avrei avuto solo due mesi di vita» dice l'ex conduttore Rai nel salotto di Verissimo, scelto appositamente per raccontare i mesi difficili. Magalli ora sta riprendendo la vita normalmente, ma ripercorrendo lo scorso anno non è stato facile per lui affrontare tutto. «Un anno fa ho iniziato a sentire dolori alla milza, ma credevo fosse una conseguenza della caduta che ho avuto. Quando ho visto che non passava sono andato a fare degli accertamenti e hanno visto che qualcosa non andava. Ma, nel mentre, ho preso un'infezione che mi ha portato ad avere febbre a 40 e delirio: sono stato portato subito in ospedale».

A Silvia Toffanin, Magalli racconta prima l'infezione e poi la tragica scoperta. «Mi hanno curato con farmaci allucinogeni, non so cosa fossero, avevo delle visioni e facevo cose che non dovevo fare. Tipo una volta mi sono strappato i cateteri che avevo addosso, una cosa molto pericolosa».

I mesi difficili

«Al che mi volevano legare a letto, ma per evitare mi hanno detto che ci voleva qualcuno costantemente con me e lì, la mia famiglia si è mobilitata e hanno fatto dei turni a catinella per starmi accanto. Dopo l'infezione, hanno scoperto che avevo un linfoma vicino alla milza» aggiunge Magalli che, dopo mesi di dolore, ora racconta col sorriso quanto ha dovuto sopportare.

Il linfoma

«E così è stato, dopo la terapia e le chemioterapia ora sto bene. Ma ho fatto anche fisioterapia e ora ogni tanto mi faccio dei controlli » continua Magalli nel suo racconto choc e aggiunge: «Fortunatamente ora sono qui a raccontarlo» dice tra lo stupore del pubblico e della conduttrice.

