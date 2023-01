Mara Venier: «Federico fashion style ha ammesso essere gay a Verissimo, non me lo aspettavo proprio»

Mara Venier senza filtri. Alla notizia del coming out di Federico fashion style, Zia Mara pubblica una story che fa sorridere i fan. Riprendendo la news che vedrà l'hair stylist protagonista di Verissimo oggi pomeriggio, la conduttrice ha scritto: «Nooo non me lo aspettavo proprio» e tagga il parrucchiere. L'ironia di Mara accomuna molte persone che, da tempo, sospettano dell'omosessualità di Federico.

Mara Venier non risparmia nessuno, e senza troppo rifletterci su, pubblica la story di getto. Come avrà reagito il parrucchiere? Intanto tutto tace sul suo profilo. Il parrucchiere dei vip ha pubblicato una story con un selfie davanti allo specchio dei camerini Mediaset, prima di andare in onda.

Cosa succederà oggi

Federico Fashion Style vuota il sacco. Dalle indiscrezioni, sembra che a Verissimo abbia fatto coming out. Ospite della puntata di domenica, nel salotto di Silvia Toffanin, il parrucchiere dei Vip avrebbe dichiarato di essere gay. A lanciare l'esclusiva in anteprima è Alessandro Rosica, il celebre espero di gossip che su Instagram ha riportato quello che in molti già sospettavano. Ma tutto sarà confermato, o meno, nell'intervista di Federico Fashion Style a Verissimo.

Il rapporto con l'ex

Oltre al coming out, Rosica rivela che Federico Lauri parlerà anche della sua ex Letizia Porcu, confermando però di averla amata per davvero quando ancora stavano insieme. Sembrerebbe che il parrucchiere avesse sempre «voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia». In base a questa ricostruzione dell’hairstylist, dunque, sembrerebbe che la verità sul suo orientamento sessuale fosse in realtà già nota alla donna da diverso tempo. Dalle parole di Federico Fashion Style, sembra che la sua vita "parallela" sia iniziata effettivamente soltanto di recente. Occhi e orecchie dei curiosi attendono pazientemente la puntata di sabato di Verissimo per scoprire, una volta e per tutte, la verità sulla vita segreta del parrucchiere, tanto chiacchierato.

