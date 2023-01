Ilona Staller, imbarazzo a Verissimo: il figlio dell'ex porno star chiede a sorpresa alla fidanzata di sposarlo

Ospite del salotto di Verissimo, Ilona Staller , più nota come Cicciolina, ha raccontato come finalmente potrà tornare in America dopo 30 anni di divieto. Ma non è tutto. La sorpresa in diretta con Silvia Toffanin è arrivata successivamente, quando il figlio Ludwig ormai 30enne, ha chiesto in diretta alla fidanzata Maddalena di sposarlo. Imbarazzo in studio, tensione alle stelle per il figlio di Ilona che, in esclusiva e a sorpresa, si è inginocchiato per dare l'anello alla compagna seduta in studio a guardare lui e la suocera. Ma per l'imbarazzo ha dimenticato di aprire la scatola e mettere l'anello alla fidanzata che, di conseguenza, se l'è messo da sola. Applausi e sorrisi in studio da parte di Ilona e della conduttrice che ha cercato di smorzare gli animi: «Viva gli sposi».

Ilona Staller ospite in tv a Verissimo con Silvia Toffanin

Ma, in precedenza, Ilona ha raccontato la novità nella sua vita: il ritorno in libertà in America. «Avevi un mandato cattura da parte dell'FBI per il figlio che avresti portato in Italia illegalmente» dice Silvia Toffanin raccontando la lunga battaglia legale che ha dovuto affrontare Ilona. «Sì, l'ho fatto perchè il padre si era portato il bambino in America senza dirmi nulla» continua l'ex porno star. «Quando il mio ex marito me l'ha portato via mi sentivo tagliata in due. Dopo 5 mesi di giurisdizione in America ho finalmente potuto prendere mio figlio». La diva del porno racconta come ha sopportato di vivere 30 anni come ricercata. Oggi con l'ex marito Ilona non ha più rapporti: «Non ho mai capito perchè la compagna è gelosissima di me».

L'amore per Schicchi

Alla domanda di Silvia Toffanin sul ricordo dell'ex compagno Riccardo Schicchi, ora deceduto, Ilona risponde: «Ricordo che eravamo due pischelli, facevamo foto in giro, ci piaceva girare. Poi ho aperto un'agenzia a metà con Schicchi e abbiamo raccolto diversi artisti e tra questi c'era Moana Pozzi. Lei era molto intelligente, aveva un portamento bellissimo, da diva» aggiunge l'ex porno star. Oggi l'artista è rinata, ha una nuova vita e si dedica all'arte, alla pittura e a quello che più la fa stare bene.

