Beverly Hills 90210, "Andrea" accusata di truffa: la "bomba" a pochi giorni dal revival del telefilm

sta tornando. Dopo la notizia della morte di, il Dylan che ha fatto innamorare tantissime spettatrici negli anni Novanta, uno dei telefilm più apprezzati di sempre tornerà sugli schermi dal prossimo 7 agosto. Ma una notizia ha scosso i giorni precedenti al revival.. L'attrice, presidente del sindacato Screen Actors Guild che rappresenta oltre 160mila attori, avrebbe violato lle regole sindacali nella campagna per la sua rielezione.In questi giorni è infatti in corso la rielezione del presidente e Gabrielle Carteris è finita nel mirino dell’avvocato Robert Allen, che ha chiesto il suo ritiro per evitare una causa federale. A darne notizia è Variety che ha pubblicato la lettera del legale. L'attrice avrebbe utilizzato informazioni ritenute confidenziali per concludere l’accordo siglato con Netflix oltre ad aver usufruito dei fondi del sindacato per la sua campagna elettorale.Ma lei non ci sta e respinge ogni accusa. Anzi, rilancia sostentendo che «ogni volta che c’è un’elezione possiamo contare sul Membership First associati che presentano accuse infondate mandando in fumo le quote associative dei nostri membri. Questo è solo un altro cinico stratagemma che non arriverà a nulla e possiamo aggiungerlo alla lista di oltre un milione di dollari che il sindacato ha già speso per gestire le sue ridicole acrobazie»