Fox lancia il nuovo teaser di Beverly Hills 90210, senza Luke Perry

È ufficiale: Beverly Hills 90210 torna il 7 agosto con sei puntate. Fox ha diffuso un nuovo teaser trailer, il terzo, che ha mandato in delirio i fan dalle serie cult degli anni ’90. La sigla è quella originale, il cast anche. Nel filmato si vedono gli attori Jason Priestley (Brandon Walsh), Jennie Garth (Kelly Marlene Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver), Tori Spelling (Donna Marie Martin) e l’ultima aggiunta Shannen Doherty (Brenda Walsh) rappresentati in gesti di vita quotidiana scanditi, ciascuno, dalla sigla iconica del telefilm.

Manca solo lui Dylan McKay, il bel tenebroso interpretato dall’indimenticabile Luke Perry scomparso il 4 marzo. In realtà, la presenza dell’attore nel reboot non era confermata perché già impegnato con le riprese di Riverdale, ma David Stapf, presidente di CBS Television Studios, azienda che produrrà i sei episodi, ha annunciato che comunque verrà reso omaggio all’attore scomparso, anche se per ora non è stato reso noto in modo. Si riprende da dove si è interrotta tutta la magia, diciannove anni dopo, con qualche ruga in più ma tanta voglia di far innamorare le nuove generazioni. L’ultima puntata, quella andata in onda il 4 ottobre 2000 si era conclusa con il matrimonio di Donna e David. La serie si chiamerà BH90210 e Mike Chessler e Chris Alberghini, che hanno lavorato al primo revival andato in onda qualche anno fa su The CW, saranno produttori esecutivi. La settimana prossima dovrebbe uscire un nuovo teaser.

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:40

