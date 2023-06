Berlusconi, ai funerali parte il coro "Chi non salta comunista è". La reazione della giornalista è virale: «Si è commossa»

di Redazione Web

Il giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, l'inviata del Tg5, Elena Guarnieri, ha condotto la diretta da piazza Duomo. La giornalista ha seguito tutta la celebrazione, ma è stato uno spezzone in particolare a rubare l'occhio ai telespettatori.

Durante uno dei vari collegamenti, la giornalista, mentre stava raccontando l’atmosfera in piazza in attesa dell’arrivo del feretro è partito un coro che ha lasciato tutti stupiti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La commozione di Elena Guarnieri

Tra le moltissime persone arrivate in Piazza Duomo a Milano per un ultimo saluto al leader di Forza Italia, ci sono tanti di coloro che lo hanno sostenuto politicamente ma anche inevitabilmente tanti tifosi del Milan e del Monza con tanto di bandiere alzate in aria.

E proprio mentre la giornalista stava raccontando dei cori da stadio, dietro di lei un gruppo di persone ha intonato «Chi non salta comunista è». Un coro sottolineato da Elena Guarnieri, che è rimasta in silenzio lasciando spazio alle voci di piazza.

Il coro, inequivocabile, è stato intonato più volte.

comunque la si pensi nel momento solenne di un funerale occorre riflessione e raccoglime...

(in piazza Duomo intonano "chi non salta comunista è"...la 'giornalista' del Tg5 Elena Guarnieri si commuove)#funeraliberlusconi #Silvio_Berlusconi #NotInMyName #luttonazionale #Canale5 pic.twitter.com/zQBGR2TRDr — Sirio (@siriomerenda) June 14, 2023

Il ricordo

La giornalista nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una vecchia foto di lei con Berlusconi: «Giugno 93. Ciao caro Dottore. Per sempre nel mio cuore», ha scritto Elena Guarnieri a corredo dell'immagine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 09:56

