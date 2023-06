Silvio Berlusconi, l'eredità per Marta Fascina: il testamento modificato poche settimane fa

Il 14 giugno scorso si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Ora, subito dopo l'ultimo saluto al leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, si è già cominciato a discutere dell'eredità che l'imprenditore avrebbe lasciato alla sua compagna, Marta Fascina, deputata del centro-destra.

Berlusconi, il testamento modificato

Ma a quanto ammonta la somma che l'ex Cavaliere avrebbe lasciato alla Fascina nel suo testamento? Si tratta davvero di una cifra da capogiro come in molti stanno supponendo in giro per il web e sulle testate di gossip? Andiamo a scoprirlo insieme.

La quota per Marta Fascina

Berlusconi e Marta Fascina non si sono mai sposati, se non con un rito simbolico nel 2022 privo di valore legale. L'ultima compagna del Cav, dunque, potrà beneficiare dell'eredità solo se espressamente specificato nel testamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 08:38

