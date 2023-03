Lazio furiosa contro Belve (per Amendola) e Cattelan: «Noi siamo aquile, voliamo alto». Il durissimo attacco social

di Redazione web

Le parole di Claudio Amendola a 'Belve' hanno fatto infuriare la Lazio, che ha risposto con un post su Twitter, molto apprezzato dai tifosi biancocelesti. «Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico. Belve o pavoni, avanti il prossimo...noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni», si legge nel post.

Claudio Amendola a Belve: «Come ho interpretato un fascista laziale? Ho pensato a uno str***»

Cosa ha detto Amendola

Claudio Amendola, noto tifoso romanista, ha risposto alla domanda di Francesca Fagnani sul come avesse fatto a interpretare un laziale fascista. «Mi è venuto bene perchè li conosco..» e incalza: «Ho pensato a fare uno stronzo...», scatenando la risata del pubblico. Parole che, evidentemente, non sono piaciute a Formello. Così è scattata la risposta social. Tanti i commenti di tifosi laziali concordi: «Orgoglioso di questi fratelli... e di chi ha scritto questo tweet», scrive un utente. «Noi tifosi siamo stanchi di questi attacchi continui. Non deve passare più nulla sottotraccia. BASTA», ha tuonato un altro.

“Ogni maledetto martedì, un tifoso della Lazio sa già che riceverà un attacco gratuito da parte del servizio pubblico.

Belve o pavoni, avanti il prossimo...noi siamo aquile e voliamo alto, sopra le vostre ossessioni.

Noi, manipolo di fratelli" pic.twitter.com/dliwHxlqWx — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 22, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA