Ornella Vanoni hot a Belve: «Andavo in giro senza mutande. Perché bisogna metterle per forza?»

Ultima puntata di Belve. Il programma di Francesca Fagnani si chiude in bellezza con ospiti d'eccezione. Tra questi, Ornella Vanoni. La cantante, attesissima, risponde alla classica domande di apertura «Che belva si sente?» con una frase insolita e che ha scatenato la risata. «Cavallo, cane... ma soprattutto la mucca» dice e aggiunge la motivazione: «La amo, amo l'odore dell'erba e della cacca» prosegue, scatenando la risata della conduttrice e del pubblico.

Gli aneddoti

Risate su risate contraddistinguono l'intervista della celebre cantante che è nota per le risposte senza filtri. La Fagnani riprende degli aneddoti scritti su di lei, e confermati dalla stessa cantante. Tra questi, Ornella rivela le volte in cui, da giovane, girava senza mutande. «Ma davvero? perchè?» chiede la Fagnani. «Ma tanti anni fa. In casa stavo sempre con le mutande. Ci fu un periodo in cui ne avevo due, una bianca e una nera, a volte le mettevo insieme» racconta. «Poi la sera uscivo, tacchi a spillo, vestito lungo e basta. Andavo in giro senza mutande, ma perchè bisogna averle per forza?» dice senza filtri.

Le canne

Nel lungo racconto della sua vita, Ornella non tralascia nessun dettaglio. La cantante ha risposto alla domanda della conduttrice: «Che vizi ha?» risponde diretta: «Mah.. le canne». E aggiunge: «Prima non riuscivo a dormire, ero dipendente. Ora una al giorno» dice Vanoni, incalzata dalla Fagnani: «La sera per dormire», scatenando le risate tra i presente.

