Claudio Amendola a Belve: «Come ho interpretato un fascista laziale? Ho pensato a uno str***»

«Meglio fascista che laziale» dice Claudio Amendola, ospite a Belve. Durante la lunga intervista con Francesca Fagnani nel suo programma di punta di Rai2, Amendola parla senza filtri della sua carriera e dei ruoli interpretati. Alla domanda della conduttrice «In Caterina va in città, interpreta il ruolo di un fascista laziale...e Bertinotti le disse: "sembravi uno di loro". Le fa piacere o è preccupato?», Claudio non si lascia intenerire, da romanista sfegatato, e risponde: «Mi è venuto bene perchè li conosco..» e incalza: «Ho pensato a fare uno stronzo...» scatenando la risata del pubblico.

La scelta

Ma la Fagnani non si ferma. E, leggendo la sua nota agendina su cui prende appunti per utili per gli ospiti, ricalca a Claudio Amendola una frase pronunciata tempo fa: «Una volta le hanno chiesto se, messo alle strette, le hanno chiesto di diventare laziale o fascista e lei ha detto.."Meglio fascista che laziale"». E, tra una risata e l'altra, l'attore romano risponde: «Bah.. forse laziale.. forse non rispondo e me la cavo così.. tanto non può succedere» continua ridendo.

