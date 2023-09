Barbara D'Urso a Londra tra studio, cene fuori e nostalgia dell'Italia: «Sembra la Sicilia qui»

di Redazione web

Barbara D'Urso a Londra, ormai, si è già ambientata. Tra un libro di inglese e un quotidiano sotto braccio, si mostra felice e sorridente al mercato, mentre fa ginnastica o corre e soprattutto, in giro in bus come una vera studentessa all'estero.

La conduttrice, però, manca molto al suo pubblico che sui social non può fare a meno di notare quanto sia felice lì, ma ricordarle che è l'Italia il suo posto giusto. Vediamo insieme cos'è successo.

Barbara D'Urso, la "corsa" verso il successo a Londra. Poi il dettaglio notato da Filippo Nardi: «So dove sei»

Pomeriggio 5, Myrta Merlino non ingrana: persi 300mila spettatori in una settimana. I fan a Barbara D'Urso: «Torna, ci manchi»

«Sono andata a prendere la bambina fuori scuola», dice nelle storie di Instagram la sua amica Angelica a Londra per il weekend. Un sorpresa graditssima alla showgirl che felice le parla in inglese, dicendo: «Che sorpresa».

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 a Londra pare proprio essersi ambientata alla perfezione. Su Instagram, condivide la sua vita con soddisfazione e si mostra convinta del percorso che ha scelto di affrontare. Questa mattina, però, in giro per le strade di Londra, non ha potuto fare a meno di notare che i colori delle case di una via molto particolare le ricordavano la Sicilia.

Mancanza dell'Italia?

Mancanza italiana

Se la showgirl, a Londra dai primi di settembre, ancora non sente la mancanza della sua nazione, sono i tanti telespettatori a lei affezionati a soffrire la sua assenza.

La scelta di andare a Londra, per motivi di studio, potrebbe rivelarsi, quindi, un'ottima strategia per poi tornare in Italia, attesissima e con un posto assicurato, probabilmente in Rai. Perché si sa, a volte bisogna perdersi per ritrovarsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 13:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA