Ascolti Tv 1 dicembre 2020, Amadeus supera pure Montalbano

Ascolti Tv martedì 1 dicembre 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio La Piramide di Fango ha conquistato una media di 4.275.000 spettatori pari al 17,1% di share. Su Canale 5 il match dell’Atalanta in Champions League 2.937.000 (10,7%). Su Rai2 Il Collegio 2.558.000 (11,4%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.696.000 (9,2%). Su Rai3 #Cartabianca 948.000 (4,1%). Su Rete4 Fuori dal Coro 888.000 (4,6%). Su La7 DiMartedì 1.201.000 (5,1%). Su Tv8 Tutti Insieme per Natale 461.000 (1,8%), sul Nove Ultimatum alla Terra 406.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.268.000 (18,6%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.072.000 (14,7%). La7 Otto e Mezzo 2.184.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.429.000 (5,2%) nella prima parte e 1.277.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.290.000 (4,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.397.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.794.000 (6,3%). Su Italia1 CSI 1.197.000 (4,3%). Su Tv8 Guess my Age 631.000 (2,2%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 640.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.450.000 (24,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.881.000 (17,6%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 698.000 (3,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.496.000 (14,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.076.000 (10,5%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi 594.000 (12,2%) nella prima parte e 361.000 (9,9%) nel secondo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Dicembre 2020, 11:06

