Ascolti Tv 15 aprile 2023, Amici sfiora il 28% e doppia il Cantante Mascherato

Ascolti 15 aprile 2023 in Prima Serata su Canale5 Amici, dalle 21:27 alle 00:31, ha conquistato una media di 4.323.000 spettatori con share del 27.9%. Su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:26 alle 1:10, è stato seguito da una media di 1.809.000 spettatori pari al 14.8% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:33 alle 22:26, a 2.676.000 e il 14.2%). Su Rai2 F.B.I. 1.125.000 (5.9%) e F.B.I. International 951.000 (5.4%). Su Italia1 Il mondo perduto: Jurassic Park 804.000 (4.7%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui 653.000 con il 3.9%. Su Rete4 Bomber 649.000 (3.7%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 536.000 con il 3.4%. Su Tv8 Sprint MotoGP 701.000 (3.8%). Sul Nove La rapina perfetta 246.000 (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.285.000 (23.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.446.000 con il 18.8%. Su Rai2 Tg2 Post 695.000 (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.200.000 (6.7%). Su Rai3 Le Parole 1.359.000 pari al 7.3%. Su Rete4 Controcorrente 547.000 (3.1%) e 547.000 (2.9%). Su La7 In Onda 742.000 (4%). Su Tv8 le Prove di Motociclismo 321.000 pari all’1.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza 412.000 (2.3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.481.000 pari al 24.5%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 2.979.000 (21.6%).

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 509.000 e 13.1%. Su Canale5 Tg5 Speciale 938.000 (17%). Su Rai2 Detectives Casi Risolti e Irrisolti 537.000 (3.7%) e Tg2 Dossier 329.000 (3.2%). Su Italia1 Il re scorpione 2: il destino di un guerriero 285.000 (3.9%). Su Rai3 Tg3 Mondo 267.000 e 2.5%. Su Rete4 Salvate il soldato Ryan 214.000 (2.8%). Su La7 TgLa7 Notte 141.000 (1.8%).

