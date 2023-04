Amici, Wax dedica una canzone a Maria De Filippi: «Mi hai cambiato la vita». La conduttrice si emoziona

di Redazione web

La quinta puntata del Serale di Amici si è conclusa con l'eliminazione di Federica. Gli allievi rimasti sono sempre più vicini alla finale. Tra i favoriti alla vittoria c'è anche Wax, che ieri sera ha emozionato il pubblico con una dedica alla donna che ha reso possibile il suo successo: Maria De Filippi.

Il cantante ha intonato il brano "Chiedo scusa se parlo di Maria", di Giorgio Gaber, riscrivendone alcune parti. Una scelta mirata, per fare una dedica a Maria De Filippi. La conduttrice è stata dura con lui durante tutto il percorso, come una mamma con il figlio. Un modo per fargli capire i suoi errori e farlo crescere.

E Wax l'ha capito. Nel brano il cantante ha voluto ringraziare la conduttrice di Amici per avergli dato la possibilità di essere lì. Si è scoperto così che al provino lui si è innervosito e voleva andarsene, ma è stata proprio la De Filippi a convincerlo a restare. «Mi hai cambiato la vita», ha cantato Wax. «Ti voglio bene, Maria», ha detto. E il pubblico si è lasciato andare a un lungo applauso.

wax - 15 aprile - chiedo scusa se parlo di maria #amici22 pic.twitter.com/NA5RfIdNWp — giuo🍪 (@pastelloptn) April 15, 2023

