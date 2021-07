Ascolti Tv 14 luglio 2021, il più bravo è Liorni con Reazione a Catena al 25%

Ascolti Tv 14 luglio 2021. In prima serata su Rai1 SuperQuark ha conquistato una media di 2.263.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai3 Speciale Chi l’ha Visto? 2.071.000 (11,4%). Su Canale 5 Uomini e Donne La Scelta 1.154.000 (7,7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso 1.288.000 (7,3%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.224.000 (7,2%). Su Rete4 Zona Bianca 863.000 (5,6%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 567.000 (3,7%). Su TV8 Name That Tune Indovina la Canzone 354.000 (2,2%). Sul Nove Fratelli d’Italia 360.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.439.000 (17,8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.758.000 (14,2%). Su La7 In Onda 1.180.000 (6,2%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.012.000 (5,5%) nella prima parte e 1.103.000 (5,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 930.000 (4,7%). Su Rai3 Caro Marziano 883.000 (5%), Un Posto al Sole 1.443.000 (7,5%). Su Italia1 CSI 959.000 (5%). Su Tv8 4 Hotel 441.000 (2,3%). Sul Nove Deal with It Stai al gioco in replica 299.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.302.000 (25%). Su Canale 5 la replica di Conto alla rovescia 1.578.000 (12,4%).

In seconda serata su Rai1 SuperQuark Natura 609.000 (8,6%). Su Canale 5 il Tg5 352.000 (7,6%). Su Rai2 Anni 20 Estate 257.000 (3,5%). Su Rai 3 Caro Marziano 883.000 (5%). Su Italia1 Prodigal Son 455.000 (6%) e 218.000 (5,3%). Su Rete4 Scarface 151.000 (3,6%).

