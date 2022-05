Amici 21, sorpresa per Alex. Ermal Meta accetta la proposta di un fan: «Aprirà i miei concerti». Il cantante ha twittato durante la diretta della finale, tifando per il pupillo di Lorella Cuccarini che è stato eliminato ad un soffio dalla finalissima perdendo contro Luigi.

Ermal Meta ha commentato in diretta su twitter la finale di Amici 21 non nascondendo la sua preferenza per Alex, il cantante della squadra Cuccarini - Todaro. Ermal, che è stato anche uno dei coach amatissimi della scuola ha accolto favorevolmente la proposta di un fan su Twitter.

«Fagli aprire i tuoi concerti», ha twittato un utente , pronta la risposta di Ermal Meta: «Perchè no! Anzi! Si»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 00:50

