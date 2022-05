Amici 21, Sissi eliminata. Maria De Filippi si commuove «Per me sei superlativa, sono certa che andrai avanti». La cantante era tra i favoriti alla vittoria, ma a sorpresa ha perso al televoto contro Alex e Luigi durante la finale di domenica 15 maggio. Tanti i complimenti per lei anche da parte della stampa.

Dopo Albe Sissi è la seconda eliminata della finale di Amici 21. Maria De Filippi ha delle bellissime parole per lei e si commuove nel dirgliele. «Posso dirlo pubblicamente, per me sei superlativa, sono certa che andrai avanti. Sono felice che tu sia venuta qui. So che sei una bellissima persona e farai ancora tanto».

AMICI 21, SISSI ELIMINATA - CHI E'

Silvia, 23 anni, cantante, nata a Erba (Como). Figlia unica, vive a Merone, in provincia di Como, con la madre. Il canto è sempre stata una sua passione. Nel 2019 partecipa a X-Factor ma non riesce a raggiungere le fasi finali del talent. L’anno successivo partecipa a Sanremo Giovani.

Entra a far parte della classe di Amici con un banco immediato a fine ottobre perché fortemente voluta da tutti i Professori e sceglie di essere seguita da Lorella Cuccarini. Si presenta con l’inedito “Come, come”, prodotto da Riccardo Scirè. All’interno della scuola ha conosciuto il ballerino Dario con cui è nata una bella storia d’amore.

Pubblicazioni:

“Come, come”, "“Danshari” e “Dove sei” prodotti da Riccardo Scirè

“Stupidi Lovers” prodotto da D.Whale

Etichetta Sugar

