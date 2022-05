Amici 21, Serena eliminata. I complimenti di Maria De Filippi: «Ti sei meritata la borsa di studio». Esito più per scontato, a vincere il circuito di ballo, durante la finale di sabato 15 maggio, è Michele, ma per la ballerina si sono aperte le porte di una delle scuole più famose del mondo.

(Credits foto uff. stampa Amici)

Serena Carella perde la finale del circuito di danza di Amici 21 contro Michele Esposito. Per lei però una buona notizia perchè si aggiudica la borsa di studio, per la durata di un anno, presso una delle scuole più famose del mondo, la aAlvin Ailey di New York.

I complimenti di Maria de Filippi: «Sei davvero molto disciplinata. Sei una bella persona, hai testa, tanta, e questa borsa di studio è davvero tanta roba». Serena in lacrime.

AMICI 21, SERENA ELIMINATA - LA SCHEDA

Serena 19 anni, ballerina, nata a Cerignola (Foggia) dove vive con la mamma e la sorella. All’età di quattro/cinque anni comincia a studiare danza, senza più fermarsi, grazie al supporto della madre che l’ha sempre accompagnata a fare diversi stage di ballo.

La sua maestra di danza la segue fin da quando era piccola e Serena la considera una seconda mamma. La sua prima borsa di studio è arrivata a nove anni, ha studiato due anni alla Biennale di Venezia, per poi trasferirsi a studiare danza a Berlino, Edimburgo e Londra. Sulla danza afferma: “Quando ballo annullo tutto, non penso piu’ a niente e posso esprimere tutta me stessa”. Entra ad Amici a settembre nella prima puntata ballando “Zitti e Buoni” dei Maneskin. Nella scuola ha trovato l’amore con il cantautore Albe.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 00:18

