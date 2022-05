Amici 21, Alex eliminato. Il saluto dolce per Maria de Filippi: «Sei una seconda mamma, ti ammiro molto». All'anagrafe Alessandro Rina, è stato uno degli allievi più timidi di questa edizione, ma anche uno di quelli che ha avuto l'evoluzione più evidente. Il cantante ha perso per un soffio la finale del circuito canto contro Luigi.

Leggi anche > Amici 21, la diretta della finale

E' stato un testa a testa tra i Luigi e Alex per aggiudicarsi la finale del circuito canto di Amici 21. Ad essere eliminato al televoto è stato Alex che ha ringraziato tutto e in particolare Maria de Filippi. «Grazie a chi mi ha supportato - dice Alex - auguro questo percorso a tutti e che possano realizzare tutto quello che vogliono. Grazie a te Maria, sei una seconda mamma, ti ammiro molto».

AMICI 21, ALEX ELIMINATO - LA SCHEDA

Alessandro, 21 anni, cantautore e musicista, nato a Turate (Como).

È cresciuto dividendosi tra la provincia di Como (dove vive con la mamma e la nonna) e l’Inghilterra (dove vive suo papà). Inizia a cantare e a suonare il pianoforte grazie al padre e dopo aver studiato musica in Inghilterra si mette alla prova suonando live in giro per Londra. Da adolescente inizia a scrivere i suoi brani. Scrivere, dice, è “cercare in qualche modo di prendermi un momento per esternare emozioni e trarre insegnamento da quel momento”. Entra ad Amici fin dalla prima puntata a settembre come allievo di Lorella Cuccarini ed ha il consenso di tutti i Prof. Si presenta con l’inedito “Sogni al cielo” che vanta la firma del produttore Katoo. Nella scuola ha iniziato una frequentazione con la ballerina Cosmary.

Pubblicazioni:

“Sogni al cielo” (certificato Oro), “Tra Silenzi (Roma)”, “Ammirare Tutto”, “Accade” e “Senza chiedere permesso” prodotti da Katoo

Etichetta indipendente 21co

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Maggio 2022, 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA