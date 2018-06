Piero Angela rivela: «Alberto fu bocciato a scuola, ma gli servì da stimolo. Ecco cosa guardo in tv»

Cambio di canale pere la sua trasmissione Ulisse: il popolare conduttore e divulgatore scientifico, infatti, lasceràdalla prossima stagione televisiva. Per lui, infatti, gli impegni raddoppiano.La trasmissione di Alberto Angela approderà su, ma il conduttore non si limiterà a Ulisse. Il figlio di Piero Angela, infatti, sarà al timone anche dello speciale Stanotte a Pompei, dove verranno svelati tanti segreti della città campana distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. Ulisse, invece, dovrebbe andare in onda con tutta probabilità il sabato sera e, anche in virtù dello spostamento al primo canale, avrà una veste decisamente più 'pop'. L'esempio dovrebbe essere quello delle trasmissioni degli anni '80 condotte da mostri sacri della tv italiana come Piero Angela, il padre di Alberto, ma anche Enzo Biagi e Beniamino Placido., quindi, ha scelto di dedicare il sabato sera all'informazione culturale e scientifica: una scommessa coraggiosa, che però grazie a un conduttore come Alberto Angela può essere considerata tutt'altro che un rischio o un azzardo.