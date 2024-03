Affari Tuoi, accettano 41mila euro ma poi scoprono la cifra nel pacco: anche il cameraman sotto choc

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 marzo ha lasciato il pubblico senza fiato per via di una serie di eventi sorprendenti che hanno tenuto tutti sulle spine. I concorrenti in gioco sono riusciti a portarsi a casa una somma considerevole, ben 41mila euro, offerti dal dottore. Tuttavia, più di qualche brivido è sceso lungo la schiena dei telespettatori quando alla fine della serata si è scoperto che nel pacco c’erano ben 300mila euro.





LEGGI ANCHE:-- Affari Tuoi, cosa è accaduto alla coppia dopo la puntata? Stanno ancora insieme?

La reazione del cameramen

Questa incredibile situazione è capitata ad Emilia, una concorrente proveniente dalla provincia di Napoli, che ha affrontato la sfida insieme al suo fidanzato Ignazio. Ma c'è stato un momento di tensione ancora più palpabile quando il cameraman di Affari Tuoi ha avuto un sussulto, come se si fosse dispiaciuto per la sfortuna della coppia campana.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA