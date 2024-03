Affari tuoi, il "dottore" incastra le concorrenti con la regola dimenticata: «Hanno dovuto accettare»

Ad Affari Tuoi abbiamo visto spesso dei colpi di scena incredibili ma quello che è accaduto durante la puntata del 4 marzo sembra essere qualcosa di mai visto nella lunga storia del programma: stavolta la concorrente in gioco ha dovuto per forza di cose accettare la cifra che le ha imposto il dottore a causa del regolamento.

Il motivo? A proporla - completamente a caso - era stata direttamente lei insieme alla sua accompagnatrice. Praticamente, possiamo dire che è stata in qualche modo tratta in inganno dalle stesse regole del gioco che, evidentemente, le erano sfuggite.





Regola e inganno

Ma cosa è accaduto nello specifico durante il gameshow di Rai Uno al punto da lasciare senza parole i telespettatori? Si è trattata forse di una scorrettezza del dottore o, come fanno notare in tanti, si tratta di un dettaglio ben specificato nel regolamento? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 08:58

