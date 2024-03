Affari Tuoi, gli viene offerto un assegno da 40mila euro ma lui lo riduce in mille pezzi: il gesto che ha scatenato le critiche

Sta facendo discutere quello che è successo durante la puntata di Affari Tuoi di giovedì 21 marzo 2024, quando il pacchista in gioco ha praticamente ridotto in brandelli un assegno corposo da ben 40mila euro davanti agli occhi stupiti di Amadeus ma anche di chi era a casa a guardare la televisione.

L'assegno fatto a pezzi

Basta fare un giro sui social per rendersi conto che i telespettatori non hanno affatto apprezzato il gesto del concorrente del game show di Rai Uno, tanto che le critiche praticamente si sprecano, anche in maniera piuttosto feroce. Su X, sono in tanti ad accusarlo di aver praticamente buttato via una generosissima offerta, come non sempre se ne vedono da parte del dottore. Ma che cosa avrà mai fatto di preciso per far scatenare in questo modo la rabbia del pubblico? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Photo credits: Shutterstock, Kikapress ; music by Korben MKdB



Leggi anche: – La moglie sussurra una frase prima della decisione finale: ecco cosa dice al concorrente

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA