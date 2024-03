Affari tuoi, Amadeus gira su una scopa: «Questa partita è stregata». Cosa è successo durante la puntata di ieri

Ad Affari Tuoi del 5 marzo scorso ha partecipato Giusy, proveniente dalla Campania e più precisamente da Calvi, in provincia di Benevento, la terra delle streghe: per questo motivo Amadeus ha deciso di trascorrere la serata con una scopa in mano al fine di esorcizzare la tensione.

Inutile dire che quel momento è riuscito a catturare l'attenzione dei telespettatori del programma di access prime time di Rai Uno, che sono parsi estasiati da quello che ha combinato il celebre conduttore durante la puntata. Ma per quale motivo l'intera trasmissione ha vissuto questa particolare allucinazione collettiva? Cosa voleva fare davvero Amadeus? E, soprattutto, come è andata a finire per la concorrente in gioco? Andiamo a scoprire insieme quello che è successo sul primo canale durante il programma.

