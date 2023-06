Zerocalcare, 'Questo mondo non mi renderà cattivo': ecco come è nata la nuova serie su Netflix

Nel giorno di uscita della seconda serie di Zerocalcare su Netflix, BAO Publishing annuncia il volume ‘Zerocalcare Animation Art Book’. Le pagine portano nel mondo animato dell’artista, per la prima volta raccontato in maniera organica con materiali inediti come bozzetti, production art, foto dai backstage e disegni preparatori che permettono di scoprire il lavoro per una serie animata.

Zerocalcare: ecco come nasce una serie animata

Ad accompagnare le immagini, interviste alle principali figure che hanno contribuito alla realizzazione dei titoli sulla piattaforma. In libreria dal 20 giugno, ‘Zerocalcare Animation Art Book’ promette, dunque, uno sguardo divertito e divertente dietro le quinte.

Intanto, dal 9 giugno è disponibile su Netflix la nuova serie di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, sei episodi di mezz’ora ciascuno, che approfondisce tematiche e mondo narrativo cari all’autore.

