Zerocalcare in "Questo mondo non mi renderà cattivo": «Ma non so se sono ancora buono»

Zerocalcare “ce rifà”. Dopo “Strappare lungo i bordi”, ecco “Questo mondo non mi renderà cattivo“, la nuova serie di animazione scritta, diretta e interpretata dal noto fumettista romano, e disponibile su Netflix a partire da venerdì 9 giugno. Sei puntate in cui rivivranno il mondo narrativo di Michele Rech (vero nome dell’artista), il suo linguaggio unico, fieramente capitolino e incurante del linguisticamente corretto, ma anche i personaggi storici del suo universo: Zero, Sara, Secco e l’Armadillo, ovvero l’immancabile coscienza parlante del protagonista, doppiata ancora una volta dalla voce di Valerio Mastandrea.



A loro, però, stavolta si unisce Cesare, un vecchio amico che torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zero vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto in questo mondo. Un mondo che non renderà cattivo Zerocalcare, anche se quest’ultimo ammette: «Sarei un arrogante a dire che non sono diventato cattivo. In questi ultimi dieci anni sono successe così tante cose e ho fatto così tante scelte che non sono più tanto sicuro di essere ancora buono».



La serie non è un sequel della precedente bensì una storia completamente nuova, molto più politica, ambientata in periferia e riguardante anche il tema dell’accoglienza.

