Netflix elimina l'abbonamento più conveniente (da 7,99 al mese) e aumenta i prezzi: ecco cosa cambia

Netflix cambia le carte in tavola ed elimina l'abbonamento più conveniente, ma non è di certo una notizia inaspettata. In effetti, i servizi di streaming on demand (vale a dire che permettono di scegliere quando usufruire di un determinato contenuto) stanno attraversando un momento di profondo cambiamento, specialmente dopo le difficoltà incontrate nel rispettare i programmi delle uscite a causa dello sciopero degli sceneggiatori, a cui si sono poi aggiunte altre categorie collegate al mondo del cinema e dello spettacolo.

Naturalmente, a pagare per queste difficoltà sono in primis gli utenti, anche quelli italiani: l'aggiornamento delle tariffe di Netflix è arrivato anche nel nostro Paese. Il taglio ha interessato l'abbonamento a costo più ridotto, ovvero il piano a 7,99 al mese. La conferma è scritta proprio sul sito: «Il Piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l'abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account».

Gli abbonamenti offerti oggi da Netflix

La tendenza dell'ultimo periodo, sia dei social network che delle piattaforme streaming, è quella di far leva sul desiderio della propria utenza di non essere "disturbati" dagli annunci pubblicitari, tanto durante la visione quanto nelle interfacce di selezione del titolo e di ricerca. Un'inversione di rotta che di certo non è passata inosservata, specialmente se pensiamo al paradosso per cui le piattaforme streaming si sono presentate sul mercato anche come alternativa ai programmi televisivi intervallati da lunghe pubblicità.

I nuovi abbonati Netflix potranno ora scegliere tra tre opzioni: il Piano Standard con pubblicità a 5,49 al mese, il Piano Standard (senza pubblicità) a 12,99 al mese e il Piano Premium a 17,99 al mese. Inoltre, le ultime due opzioni forniscono anche la possibilità di aggiungere altri utenti pagando un extra di 4,99 mensili, una necessità dopo la decisione della piattaforma di proibire la condivisione degli account con chi non appartiene al proprio nucleo familiare.

