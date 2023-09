Elon Musk, X a pagamento. L'annuncio: «Servirà un abbonamento mensile per tutti gli utenti»

di Redazione Web

Non è un mistero che il social network X, precedentemente Twitter, stia avendo problemi a rimanere a galla. Dopo l'ondata di licenziamenti e i problemi col personale c'è stata l'aggiunta della spunta blu a pagamento, misure che hanno fatto storcere il naso a molti. Per chi pensava che fosse finita qui c'è una brutta notizia: Elon Musk ha annunciato che a partire da lunedì si metterà in moto per far rendere il social X a pagamento per tutti tramite un abbonamento mensile.

Perché X diventa a pagamento

L'annuncio è stato fatto durante un evento in live streaming su X con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. A quanto pare, il problema è relativo alle difficoltà che il social sta affrontando per riguadagnarsi la fiducia degli inserzionisti dopo il calo drastico di introiti dalle pubblicità.

Secondo Musk, questo calo è dovuto alle pressioni esercitate sui grandi brand dai consumatori e dalle lotte per i diritti civili. Più volte l'imprenditore si è espresso sulla necessità di assicurare la libertà di parola sopra ogni altra cosa.

Un altro ostacolo, portato alla luce invece dal Primo Ministro Netanyahu, è relativo alle ondate di bot che infestano il social e amplificano notevolmente i discorsi d'odio sulla piattaforma.

Elon Musk ha anche aggiunto che il piano di abbonamento mensile avrà prezzi più bassi rispetto a quello degli utenti Premium.

Fino a questo momento i social network hanno funzionato senza abbonamenti mensili, sostenendosi grazie alle pubblicità. Vedremo se la proposta di Elon Musk sarà la conferma dell'impossibilità di portare avanti un piano di questo tipo o meno. C'è da dire, tuttavia, che già l'introduzione della spunta a pagamento non è andata come l'imprenditore sperava.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 08:54

