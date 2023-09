Elon Musk si schiera contro il crollo della natalità e vuole che le persone intelligenti abbiano figli: «Donerò il mio sperma»

Elon Musk è da sempre molto interessato al problema del crollo della natalità nel mondo. Lui, diventato da pochi giorni papà per l'11esima volta di Techno Mechanicus, è seriamente preoccupato dal tasso di natalità a picco del mondo occidentale.

In passato, in un tweet, scrisse: «L'Italia sta scomparendo!». La frase lapidaria del patron di Twitter arrivò in risposta al commento di un altro utente, l’esperto di sicurezza informatica Andrea Stroppa, che scrisse: «La situazione sta peggiorando. Stiamo andando a tutta velocità verso il declino e, potenzialmente, verso il dimezzamento della popolazione italiana».

Ma il problema non riguarda solo il nostro Paese e Musk vuole davvero che i tassi di natalità aumentino a livello globale, ma. Sì, perché c'è un ma... lui vuole che solo le persone di un certo livello di intelligenza si riproducano.

«Elon Musk vuole davvero che le persone intelligenti abbiano figli», ha condiviso Shivon Zilis, che ha due gemelli con il magnate della tecnologia, in un estratto dalla sua prossima biografia omonima ottenuto dal New York Times. Il numero uno di Tesla (52 anni) non è la prima volta che esprime le sue opinioni sulla procreazione, soprattutto tramite la sua piattaforma social X, un tempo nota come Twitter.

«Faccio del mio meglio per aiutare la crisi di sottopopolazione», aveva twittato Musk nel luglio 2022 dopo che si era diffusa la notizia che l’anno prima aveva avuto in gran segreto dei figli con la stessa Zilis. «Il tasso di natalità al collasso è di gran lunga il pericolo più grande che la civiltà deve affrontare.

Secondo il miliardario, infatti, il problema della natalità è ben più preoccupante e pericoloso di quello legato al riscaldamento globale. E i suoi primi timori risalgono addirittura a sei anni fa quando per la prima volta, sempre su Twitter, scrisse: «La popolazione mondiale sta accelerando verso il collasso, ma pochi sembrano notarlo o preoccuparsene». E lui cerca di rimediare come può: a oggi conta ben 11 figli avuti da tre donne diverse. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato pochi giorni fa con la fidanzata, la cantante canadese Grimes. Ma non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Walter Isaacson, autore della prossima biografia di Musk, ha rivelato che il magnate della tecnologia si è offerto di donare il suo sperma al dirigente di Neuralink in modo da avere altri bambini con i suoi geni. Il motivo? Secondo Musk non solo va risolto il problema della natalità sempre più a picco, ma a riprodursi devono essere le persone intelligenti. «Il mondo ha bisogno di persone intelligenti» ed Elon Musk sta facendo di tutto per dare il suo apporto...

Martedì 12 Settembre 2023

