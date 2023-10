David Beckham a Victoria: «Sii onesta, con che auto andavi a scuola?». La 'ramanzina' nel documentario Netflix

di Redazione web

David Beckham e Victoria, è diventato virale un frammento del nuovo documentario in quattro parti di Netflix «Beckham», in cui l'ex cantante delle Spice Girls parla delle sue origini. «Vengo da una famiglia della classe operaia», ha detto la stilista davanti le telecamere. Ed ecco che all'improvviso spunta da un'altra stanza la leggenda del calcio che, interrompendo l'intervista, si ricolge direttamente alla moglie: «Sii onesta», dice Beckham maliziosamente, in una scena che è già diventata virale sui social.

«Con che auto andavi a scuola?»

«Sono onesta», risponde Victoria guardando il marito. A quel punto Beckham incalza con piglio più deciso: «Con quale macchina tuo padre ti portava a scuola?». «No, no, no. Dipende», risponde lei titubando. «Quale?», insiste l'ex calciatore. Alla fine Victoria ammette: «In una Rolls-Royce», chiarendo così che la sua famiglia non era affatto di origini modeste. «Grazie», ha detto alla fine David soddisfatto.

La serie

Alla première del documentario, era presente la famiglia al completo. Marito, moglie e i figli Brooklyn Peltz Beckham, Cruz Beckham, Romeo Beckham e la loro figlia più giovane, Harper. La serie Netflix è diretto dal premio Oscar Fisher Stevens: «Sapevo di voler realizzare una storia sulla famiglia, sui padri e sui figli», ha detto il regista a People.

Victoria ha affermato che la reazione negativa che David ha ricevuto dopo aver ricevuto un cartellino rosso nella Coppa del Mondo del 1998 in Francia lo ha lasciato «clinicamente depresso». Nel secondo episodio della serie di documentari, Victoria e David discutono di quanto accaduto alla fine degli anni '90 dopo che David fu espulso durante una partita con l'Argentina. Dopo la partita, un pub mise un'immagine con la stella fuori dai suoi locali e durante la prima trasferta del Manchester United la stagione successiva, a West Ham, l'autobus della squadra fu colpito da pietre e bicchieri da pinta.

Il retroscena sulla depressione

«Era assolutamente distrutto.

