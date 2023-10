Victoria Beckham, l'amante (presunta) di suo marito Rebecca Loos e il ricordo del dolore: «Il periodo più difficile della mia vita»

Victoria Beckham parla del ricordo di quel dolore provato per le affermazioni sull'amante (presunta) di suo marito David, Rebecca Loos, e lo fa per la prima volta: «Il periodo più difficile della mia vita». Quasi 20 anni dopo, la stilista ed ex spice girls, ricorda il dolore provato per quelle voci su una storia tra il marito e l'assistente mentre lui giocava in Spagna per il Real Madrid.

La confessione è contenuta nel documentario Beckham che ripercorre la vita dell'ex calciatore dall'infanzia fino al suo ultimo ruolo di comproprietario della squadra statunitense dell'Inter Miami e che uscirà oggi su Netflix.