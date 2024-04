David Beckham a torso nudo in palestra, lo scatto rubato dalla moglie Victoria del «ragazzo in forma»

di Morgana Sgariglia

Victoria Beckham, 49 anni, ha scattato una foto a tradimento a suo marito, David Beckham, 48, a torso nudo in palestra mentre si scioglie in una gran risata. Indossa solo dei pantaloncini rosa salmone, calzini di spugna e scarpe da tennis rosse. Sulla testa un cappello da baseball nero alla rovescia. La foto appare come post sull'account Instagram di Victoria.

L'incidente di Victoria

Nella seconda slide c'è un selfie in bianco e nero di Victoria mentre indossa il suo stivale medico e usa uno scooter per le ginocchia, dopo essersi rotta un piede in un incidente in palestra all'inizio di quest'anno. Nella didascalia del post si legge: «Allenamento del sabato mattina con questo ragazzo in forma! Prego!!! Baci @davidbeckham x».

