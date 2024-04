David Beckham, la foto con la figlia Harper: «Ragazzi preparatevi». La frase scatena la polemica social

di Cristina Siciliano

David Beckham e la figlia Harper, 12 anni, hanno un rapporto speciale fatto di complicità e divertimento. Non è raro vedere suo profili social trascorrere del tempo insieme, da buon assodati partner in crime. Proprio nelle ultime ore, l'ex calciatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenera foto black and white con la dodicenne durante il matrimonio di un amico. «La mia bambina sta crescendo. Ragazzi preparatevi». Sono queste le parole che Beckham ha scritto a corredo dello scatto pubblicato su Instagram, taggando gli altri tre figli accanto all'emoji di un guantone di boxe. La caption però non è piaciuta ad alcuni follower tant'è che si è creata una vera e propria polemica social in meno di 24 ore dalla pubblicazione del post.

La polemica

Numerosi sono stati i commenti degli utenti social a corredo del post che David Beckham ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Ragazzi preparatevi? Che vuoi dire con questa frase? Disgustoso», ha scritto un utente.

«Vuol dire che i ragazzi si devono preparare a proteggerla dalla sporcizia che c’è là fuori. Perché al giorno d’oggi nessuno ha più buon senso», ha spiegato un altro utente. Al di là delle polemiche social, padre e figlia si mostrano sempre più uniti, inseparabili e dolci.

