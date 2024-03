David Beckham e Victoria, vacanza extra lusso a Miami a bordo del nuovo super yacht (italiano): il prezzo è da capogiro, cosa c'è a bordo

di Cristina Siciliano

David Beckham e Victoria, insieme da 26 anni, non badano a spese e si stanno godendo una vacanza a Miami, in famiglia, a bordo di di un mega-yacht multimilionario. Quando sono a bordo, David e Victoria Beckham e famiglia hanno accesso a servizi di lusso che includono una piscina, una spa, strutture per le immersioni e un eliporto. L'imbarcazione, ovvero il Riva 130' Bellissima, supera i 40 metri di lunghezza ed è il più grande flybridge della gamma del marchio italiano. Può ospitare fino a dieci ospiti in cinque suite, uno spazio sufficiente per l'intera famiglia Beckham. La lussuosa barca ha un prezzo di 20 milioni di dollari ed è personalizzata con la parola "Seven" - il secondo nome di Harper. La coppia aveva in precedenza un Riva Argo 90 più piccolo, costato 6,5 milioni di dollari.

La vacanza

La coppia, insieme ai loro quattro figli, Brooklyn, 25 anni, Romeo, 21 anni, e Cruz, 19 anni, e la figlia Harper, 12 anni, si stanno godendo un meritato relax e qualche giorno all'insegna dell'intimità familiare.

La coppia

David e Victoria Beckham stanno insieme dal 1997, quando lei faceva ancora parte delle Spice Girls ed era all'apice della sua carriera. La proposta di matrimonio è arrivata il 24 gennaio del 1998 e la coppia si è sosata l'anno successivo, nel luglio del 1999 in Irlanda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA