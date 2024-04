Victoria compie 50 anni, icona pop e lady Beckham: mezzo secolo da Spice Girl

di Totò Rizzo

Che fosse la più stilosa delle cinque Spice Girls si capì subito: d'accordo con il girl power, con l'essere "street smart, extrovert, ambitious and able to sing and dance" (questo chiedeva l'annuncio del quotidiano alle cinque future Spice Girls), ma Victoria Adams (in seguito coniugata Beckham) mirava in alto, voleva capi esclusivi per cantare e sculettare, mica straccetti da case di moda. Così è rimasta per sempre la "posh", ovvero la raffinata di quella girl band che ha cambiato, se non la musica, il costume britannico. Anche adesso che è scoccato per lei il mezzo secolo.

Cinquant'anni sulla cresta dell'onda, cavalcarla ogni giorno semplice non è ma lei è stata tenace: star del pop, stilista, moglie di un superdivo del calcio, madre di quattro figli, in un'organizzazione di affetti e di affari da poter tenere seminari a certe infelicissime coppie oggi travolte da sfrenata mediaticità. Il copione è abbastanza scontato.

Quattro figli (Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper, unica femmina: dai 25 ai 13 anni), matrimonio chiacchierato per le intemperanze di lui (quando va a giocare nella caliente Spagna) alle quali lei ha sempre saputo tener testa, un focolare che sembra una holding ma dove sono ben separati il libro maestro e il controllo dei compiti sul diario. «Sii fiera di te», le ha scritto David nel post di auguri su Instagram e poi, galante e malizioso, «50 anni e, devo essere onesto, in gran forma».

