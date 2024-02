David Beckham, dedica d'amore a Victoria a San Valentino: «A una fantastica mamma, moglie e migliore amica»

David Beckham e Victoria Beckham, con la loro storia d'amore, hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo alla fine degli anni '90 e, poi, nei mitici 2000. L'ex stella del Manchester United e l'ex Spice Girl fanno coppia fissa da più di vent'anni perché si sono fidanzati nel 1997 e sposati nel 1999. Dopo essersi conosciuti non si sono più lasciati e ancora oggi sembrano essere innamorati come il primo giorno. David e Victoria, negli anni, hanno costruito una splendida e numerosa famiglia e, ora che tutti i figli maschi sono grandi e fidanzati, i due si godono la piccolina di casa, Harper Seven. Oggi, come del resto in occasione di tutti i San Valentino, l'ex calciatore ha dedicato un dolce pensiero alla moglie che, poi, ha ripostato la foto nelle proprie storie Instagram aggiungendo, a sua volta, un romantico messaggio. Ecco cosa si sono scritti sui social celebrando, ancora una volta, la loro unione.