Nicola Peltz assente al compleanno della suocera Victoria Beckham: «Sono così triste». Ecco perché non c'era

Tom Cruise, Gordon Ramsay, Eva Longoria e anche la riunion delle Spice Girl. C'erano veramente tutti alla festa dei 50 anni di Victoria Beckham, ma i fan dell'imprenditrice britannica hanno notato un'assenza molto particolare. Non si è unita ai festeggiamenti la nuora dell'ex cantante, Nicola Peltz Beckham, che non ha potuto partecipare al party per una questione familiare.

L'assenza

L'attrice Nicola Peltz non ha potuto raggiungere il marito Brooklyn Beckham per i stravaganti festeggiamenti della suocera perché, in quei giorni, si trovava a casa della nonna. La giovane star ha pubblicato uno scatto sulle storie di Instagram che la ritraeva abbracciata alla sua amata nonna. In fondo alla storia ha scritto: «Il mio mondo tra le braccia».

Nonostante l'assenza, però Nicola Peltz ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza alla suocera, non solo mostrandosi estasiata sui social per il successo ottenuto dalla festa, ma pubblicando anche una tenera foto insieme all'ex Spice Girl.

