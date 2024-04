Victoria Beckham, la reunion delle Spice Girls alla festa dei 50 anni: «Stappate 3.500 bottiglie». Tra gli invitati Tom Cruise

di Dajana Mrruku

La Posh Spice ha compiuto 50 anni. Per l'occasione Victoria Beckham ha organizzato un party esclusivo. Tra gli invitati anche le amiche e colleghe di palcoscenico, Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C. Il compleanno della ex Spice diventa l'occasione per una reunion. Il traguardo e le sue varie vite vissute, dagli esordi con le Spice Girls al brand di abbigliamento. Sempre determinata e supportata dal marito David Beckham. Victoria entra nei 50 anni con tacco a spillo, scrive sui social. Nei scorsi mesi la frattura che l'ha costretta ad un tutore.

La festa esclusiva

Il marito ha filmato l'incredibile reunion delle Spice Girls alla festa di 50 anni di Victoria Beckham. Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B, Mel C e Victoria si sono scatenate di fronte a invitati e amici sulle note di "Stop", riproponendo la coreografia che erano solite ballare durante i loro concerti in giro per il mondo.

La festa si è tenuta da Oswald's, club esclusivo di Mayfair, a Londra, dove si sono riuniti circa cento ospiti. «Si sarebbero state stappate – sostiene il Daily Mail – 3mila bottiglie di Château Mouton Rothschild, il Bordeaux preferito dalla festeggiata, e cinquecento di champagne.

