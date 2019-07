David e Victoria Beckam festeggiano vent'anni di matrimonio: i dettagli che in pochi ricordano

Giovedì 4 Luglio 2019, 12:38

Nessuno ci avrebbe scommesso un euro o una sterlina, mafesteggiano oggiLa coppia, nonostante le voci su presunti tradimenti del campione, continua a stare insieme e a suscitare invidia per la fama e la ricchezza di cui gode. Insieme, inoltre, hanno avuto. Qual è il segreto dell'unione longeva? Sembra siano complementari.Nel giorno dell'anniversario torna alla mente la, a qualche chilometro da Dublino, e il vestito bianco griffato Vera Wang. David Beckham, numero 7 del Manchester United, si è innamorato di Victoria Adams delle Spice Girls, vedendola in televisione.I due si sono conosciuti di persona nel 1997 a una partita di beneficienza e non si sono più lasciati diventando non solo una famiglia, ma anche unInseguiti dai paparazzi erano semplicemente i "Beckam", una coppia da affari milionari. Lui era il capitano della nazionale britannica, lei una delle popstar più famose al mondo.Il giorno 4 luglio 1999 si scambiano il sì davanti ad amici, fan e, il loro primogenito nato quattro mesi prima. Il loro sembrò un vero e propriodopo quello di Carlo e Diana e prima delle nozze di William e Kate o Harry e Meghan. «Essere sposati è un duro lavoro, può essere complicato, ma sono le piccole cose a fare la differenza. Ciò che dobbiamo fare prima di tutto è proteggere i nostri figli», ha detto in passato l'ex calciatore.