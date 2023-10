David Beckham, la rivelazione choc: «Ho sofferto di depressione, non mangiavo e non dormivo»

di Redazione web

David Beckham è stato un grande protagonista del calcio mondiale negli anni '90 e primi 2000. Oltre per il calcio, l'ex giocatore è sempre stato al centro del gossip e della cronaca rosa per la sua storia d'amore con Victoria Beckham che ha sposato nel 1999 e dalla quale ha avuto quattro figli. La sua vita, però, non è sempre stata tutta rose e fiori, anzi, David ha dovuto affrontare un periodo molto buio e ha combattuto, fino a vincerla, contro la depressione.

Le dichiarazioni di David Beckham

Tra pochi giorni, più precisamente il 4 ottobre, David e Victoria Beckham presenteranno su Netflix il loro nuovo documentario intitolato "Beckham" che racconta delle loro storie di vita prima e dopo essersi incontrati. L'ex calciatore parla anche dei momenti più alti e più bassi della sua carriera e al Times ha confidato a cuore aperto quanto sia stato difficile sopportare tutte le voci che gli addossavano gran parte delle colpe quando l'Inghilterra perse gli ottavi di finale dei Mondiali del 1998 contro l'Argentina. L'ex Manchester United ha detto: «Quando ho parlato di quell'episodio nelle interviste ho sempre detto che era stata dura, ma niente di più. Per me era difficile ammettere di essere depresso, perché sono stato cresciuto da un padre che ogni volta in cui gli dicevo "Papà, oggi mi sento giù", mi rispondeva immancabilmente con un "Ragazzo, rimettiti in piedi e reagisci".

La storia con Victoria Beckham

Quando David e Victoria Beckham si conobbero, fu amore a prima vista. La stampa inglese, però, dopo essere venuta a conoscenza della loro relazione non diede pace ai due per molto tempo, anzi, l'ex calciatore venne accusato, più volte, di non giocare più bene proprio per la sua storia con l'ex Spice Girl. A proposito di questo, David ha detto: «Abbiamo vissuto sulle montagne russe».

