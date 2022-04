Obi-Wan Kenobi è la serie tv cult di Disney+ nel mese di maggio 2022, la più attesa e quella che con ogni probabilità farà registrare un boom di accessi, e di abbonamenti. Ma la piattaforma di casa Disney, sempre più orientata ad un pubblico adulto con prodotti che escono dal solco Disney, offre anche nuove uscite che arricchiscono il palinsestro mensile.

Disney+, tutte le serie tv in uscita a maggio 2022

How I met your father - 11 maggio

Atteso e controverso sequel di How I Met Your Mother che racconta la storia di Sophie e di come ha conosciuto il futuro padre dei suoi figli, con Hilary Duff nei panni di Sophie nel presente e Kim Cattral in quelli del futuro in cui racconta al figlio di come ha incontrato il padre. In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

The Quest - L'impresa dei Paladini - 11 maggio

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm.

Life & Beth - 18 maggio

Life & Beth racconta la storia di Beth, una donna la cui vita sembrerebbe piuttosto bella sulla carta. Ammirata da tutte le persone con cui è cresciuta, guadagna bene come venditrice di vino, ha una relazione da molto tempo con un ragazzo stimato e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Il pubblico seguirà il suo percorso verso una vita migliore, più audace e più autentica, imparando a esprimersi e a vivere in modo più consapevole. Un viaggio lungo il viale dei ricordi che porterà sofferenza ma anche comicità e accettazione.

Obi-Wan Kenobi - dal 27 maggio

E' certamente il prodotto di punta di Disney+, non solo del mese di maggio, si tratta della nuova attesissima serie inserita nell’universo di Star Wars. Obi-Wan Kenobi è ambientata 10 anni dopo La Vendetta dei Sith film in cui Obi-Wan è costretto ad affrontare la corruzione di Anakin Skywalker passato al lato oscuro e diventato il malvagio Darth Vader.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA