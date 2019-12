Sanremo Giovani: ecco chi andrà al Festival. E l'avventura ha inizio

Verdetto con lista vincente. E roulette che si ferma sul numero 8. Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, e gli Eugenio in Via Di Gioia. Sono loro le Nuove Proposte che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo.Nomi che si aggiungono a Tecla Insolia, 16 anni a gennaio, che con il suo brano, “8 marzo”, era l’unica concorrente certa prima della sfida di ieri sera, traghettata da vincitrice di Sanremo Young direttamente al Festival. E ai due di Area Sanremo, la coppia Gabriella Martinelli e Lula (“Il gigante d’acciaio”) e Matteo Faustini (“Nel bene e nel male”). Inizia così l’”avventura" della 70esima edizione del Festival, come l’ha chiamata Amadeus che ieri sera dal Casino Municipale di Sanremo ha condotto in diretta su Rai1 (e su Rai Radio2 e RaiPlay) la sfida dei giovani che saranno in gara al prossimo Festival (dal 4 all’8 febbraio 2020). A votare i cinque della giuria televisiva - Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio - la Giuria Demoscopica, la Commissione Musicale presieduta dallo stesso Amadeus e il Televoto. Quattro giurie con lo stesso peso di voto (il 25% l’una).



FINALISTI

Cinque le sfide a due, con eliminazione diretta. Leo Gassmann (“Vai bene così”) vince su Thomas dopo un ex aequo che finisce con il voto aggiuntivo della giuria televisiva. Fadi, l’italo-nigeriano della riviera romagnola passa quasi all’unanimità (”Due noi”) sulla band romana dei Réclame. Il napoletano Marco Sentieri (“Billy Blu”) vince su Shari, Fasma con “Per sentirmi vivo” su Jefeo, e la band torinese Eugenio in Via Di Gioia con”Tsunami" (testo firmato Durdust) su Avincola. Otto in totale su 842, tanti i giovani che si sono presentati alle selezioni. Dei 10 finalisti, tanti da Roma e tanti dal talent (Amici di Maria de Filippi e X Factor) e poche donne. «Le quote rosa a tutti i costi? No. Conta di più il talento», aveva detto Antonella Clerici nei corridoi del Casinò. E di fatto è stato così.





SFIDA E RICORDI

Una serata passerella di musica e di ricordi. Tra una sfida e l’altra, dal sound di Avincola dalla canzone dal titolo autobiografico “Un rider” che parla d’amore al cantautorato dall’anima blues dell’italo nigeriano Fadi con “Due noi”. Dalla creatività “Tsunami” degli Eugenio in Via Di Gioia, a Fasma e alla musica senza regole (come ama definirla) di “Per sentirmi vivo”, a Jefeo con la trap di “Un, due, tre stella”. Dal piano e voce di Shari (“Stella”) al pop melodico di Leo Gassmann (“Vai bene così”) al cantautorato della band romana dei Réclame (“Il viaggio di ritorno”) e di Thomas (“Ne 80”), a Marco Sentieri (“Billy Blu”). Serata che passa in rassegna pillole di memoria, da Eros Ramazzotti ad Alex Baroni. Dai Negramaro agli sketch di vecchi Sanremo con i protagonisti della giuria televisiva. Si rivedono Baudo, Clerici, Conti, Chiambretti a Gigi D’Alessio. Con Sanremo Giovani, il primo capitolo del Festival è stato scritto. E mentre gli otto delle Nuove Proposte canteranno a Potenza già per lo show di Capodanno (presentato sempre da Amadeus) di Rai1, prossimo appuntamento è il 6 gennaio, con Amadeus che nello speciale dei Soliti Ignoti per la Lotteria Italia, presenterà i 22 big. Al via quindi alla 70esima edizione del Festival. E l'"avventura" sanremese inizia. Venerdì 20 Dicembre 2019, 00:41

