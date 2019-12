Sanremo 2020, chi è Fadi

Fadi 31 anni, origini per metà nigeriane, Thomas O. Fadimiluyi - questo il vero nome del cantautore - arriva dalla Riviera Romagnola. Dopo aver firmato un contratto con l'etichetta indipendente di Brunori Sas, Picicca Dischi, nel 2018 ha pubblicato i singoli "Cardine" e "Se ne va", conquistando i seguaci dell'indie pop. Invitato a partecipare - insieme a, tra gli altri, Gazzelle, Canova e Pinguini Tattici Nucleari - all'album-tributo della nuova scena musicale italiana a Fabrizio De André, "Faber Nostrum", ha omaggiato il cantautore genovese con "Rimini". È stato grazie a "Due come noi" che è riuscito ad ottenere il biglietto per l'Ariston: "Parla di una storia d'amore ma anche di alcuni rapporti di amicizia legati a un momento importante: gli anni dell'Università, dove ci sia augura il meglio nonostante la separazione e le strade che si dividono". Venerdì 20 Dicembre 2019, 12:54

