Sanremo 2020, chi è Eugenio in Via Di Gioia

Il gruppo è nato a Torino nel 2012 dall'incontro tra il leader Eugenio Cesaro, il tastierista Emanuele Via, il batterista Paolo Di Gioia e il bassista Lorenzo Federici. L'esordio discografico avviene nel 2014, ma è solo nel 2018 con il singolo "Altrove" che la band conquista i suoi primi successi: anticipa l'album "Natura viva", il primo inciso per una major (Universal), che portà Eugenio Cesaro e soci a conquistare platee via via più vaste, come quella del Concerto del Primo Maggio a Roma. A Sanremo faranno ascoltare "Tsunami", con lo zampino di Dario "Dardust" Faini (già collaboratore di - tra gli altri - Mahmood, Thegiornalisti e Jovanotti): "'Tsunami' è l'onda anomala di notizie che ci travolge quotidianamente, sono le nostre vite costantemente in onda, in balia degli eventi. 'Tsunami' possiamo diventare noi se ci mettiamo in ballo e invertiamo la rotta". Venerdì 20 Dicembre 2019, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA