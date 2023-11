Sanremo 2024, Amadeus annuncia i nomi delle conduttrici: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Per la finalissima Rosario Fiorello Amadeus si è collegato con Rosario Fiorello in diretta dal Foro Italico. La kermesse si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. Mediaset non sospende la programmazione







di Gabriele Crispo L'attesa è finita. Amadeus, cinque volte conduttore del Festival di Sanremo, annuncia al Tg 1 delle 20 le co-conduttrici della 74esima edizione della kermesse musicale (e non solo) più seguita d'Italia. Domenica 3 dicembre i nomi dei big in gara. La kermesse si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024. I nomi delle conduttrici «Abbiamo annunciato già Marco Mengoni che aprirà il Festival di Sanremo il 6 febbraio», lo ha detto Amadeus, al Tg 1 delle 20, che poi, si è collegato con Rosario Fiorello sul red carpet di Viva Rai2, dove sono arrivati tre van. A bordo le donne che affiancheranno il presentatore all'Ariston da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio. Nel primo van Giorgia. Nel secondo Teresa Mannino. Nel terzo Lorella Cuccarini. Per la finalissima di sabato 10 febbraio sul palco con Amadeus ci sarà Rosario Fiorello. Con Amadeus anche Marco Mengoni Durante la prima serata il conduttore di Ravenna sarà affiancato da Marco Mengoni. L'annuncio, arrivato il 6 novembre scorso in occasione della prima puntata di Viva Rai2!, aveva entusiasmato i fan, contenti di vedere il cantante di Ronciglione in una nuova veste, dopo la vittoria dello scorso anno all'Ariston con «Due vite» Il 7 febbraio sul palco Giovanni Allevi «Il maestro Giovanni Allevi mercoledì 7 febbraio tornerà a suonare dal vivo», ha annunciato recentemente Amadeus. Mediaset non sospende la programmazione «Non c'è controprogrammazione di Sanremo, c'è continuità nella programmazione», ha detto l'Ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi incontrando la stampa. «Sanremo è Sanremo, è il più grande evento di spettacolo d'Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi - ha aggiunto - non è il caso che la tv si spenga». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA