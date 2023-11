Sanremo, ecco i 12 Giovani finalisti: il viaggio verso la finale

Agli otto finalisti di Sanremo Giovani 2023, annunciati lo scorso 10 novembre, si aggiungono adesso gli ultimi quattro selezionati tra i partecipanti ad Area Sanremo. Sono 12 in totale gli artisti che il prossimo 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play, si sfideranno per ottenere un posto tra i big al Festival di Sanremo 2024, previsto tra il 6 e il 10 febbraio.