Teresa Mannino, chi è la conduttrice di Sanremo 2024 nella terza serata

Teresa Mannino giovedì 8 febbraio sarà la co-conduttrice di Sanremo 2024 sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus. Teresa Mannino nasce a Palermo il 23 novembre 1970. Figlia di un medico e sorella di due medici, è laureata in filosofia all'Università degli Studi di Palermo. Dal 1998 al 2000 studia alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano, presso il quale partecipa a un corso di storia del teatro con Luigi Lunari. Nel 1999 viene scritturata per una produzione di Lisistrata di Aristofane, e di Le piaton de laire di Eugène Ionesco per la regia di Silvio Pandolfi. Nel 2000 partecipa alla commedia Dio di Woody Allen per la regia di Valeria Di Pilato. Dal 2000 al 2001 recita in Quando il marito va a caccia di Georges Feydeau per la regia di Manuel Serantes. Nel 2002 recita, in Bernarda Alba di Federico García Lorca, sempre per la regia di Serantes.