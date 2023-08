Sanremo 2024, Amadeus e il partner a sorpresa sul palco dell'Ariston

di Redazione Web

Sanremo è ancora lontano, eppure già trapelano le prime indiscrezioni. Confermata la conduzione di Amadeus, ancora non si sa chi lo affiancherà e ovviamente nemmeno chi saranno i cantanti in gara. Qualche tempo fa il direttore artistico ha annunciato il regolamento in diretta al TG1, ma non si sa molto altro. Tra i rumors, sembra che al suo fianco nella conduzione ci sarà un altro grande cantante italiano, anche quest'anno.

I rumors

Stando a quanto riporta il profilo Twitter La TV- Estate, sembra che Amadeus verrà affiancato da Gigi D’Alessio. Si tratta solo di un'indiscrezione, che nessuno ha ancora confermato, ma non potrebbe essere così assurda, vista la presenza lo scorso anno sul palco di Gianni Morandi. Pare confermato invece che non sarà presente nel corso delle serate Barbara D'Urso, recentemente allontanata dai suoi programmi in Mediaset.

Il regolamento

Sanremo 2024 porterà una grande novità. I co-conduttori delle varie serate saranno proprio i cantanti che non si esibiranno in quell’occasione.

